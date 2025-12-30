Meteo martedì | l’Italia nella morsa del freddo

Il 30 dicembre l’Italia si troverà sotto l’effetto di un’ondata di freddo, con condizioni atmosferiche variabili. Al Nord, in particolare, si prevedono giornate caratterizzate da nuvole basse, foschie e occasionali banchi di nebbia, soprattutto nelle zone di pianura e sulla Liguria. Le temperature resteranno basse, contribuendo a un clima generalmente freddo e stabile lungo tutta la penisola.

Per la giornata di martedì 30 dicembre sull’Italia è previsto al Nord, a tratti grigio sui settori di pianura e sulla Liguria per nubi basse e foschie o locali banchi di nebbia. Qualche addensamento più consistente in transito dal pomeriggio su basso Veneto ed Emilia Romagna dove non si esclude qualche locale debole fenomeno. Ancora sole su Alpi e Prealpi. Centro, nuvolosità in aumento lungo l’Adriatico con qualche debole pioggia, anche a carattere di rovescio verso sera. Da variabile a poco nuvoloso altrove. Sud, instabile sul basso Tirreno e la Sardegna con qualche piovasco, nubi i aumento sull’Adriatico con piovaschi entro fine giornata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Napoli nella morsa del freddo e il Vesuvio torna a imbiancarsi Leggi anche: Fino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meteo, Toscana nella morsa del caldo. Ecco quando finirà - Firenze, 27 giugno 2025 – La Toscana resta stretta nella morsa del caldo, con lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio che si preannunciano come le giornate più roventi, con picchi fino a 37- lanazione.it Meteo, quanto durerà il freddo? L'Italia stretta nella morsa del gelo, poi il cambio di rotta - Le previsioni meteo per oggi e parte della settimana a venire vedono l'Italia stretta nella morsa del freddo a causa da un gelido vortice alimentato da aria artica proveniente dal Polo Nord. corriereadriatico.it Meteo: Nuova Settimana nella morsa del Maltempo, Piogge e altre Nevicate; gli aggiornamenti - Anche in avvio della nuova settimana, l'Italia resterà nella morsa del maltempo con correnti fredde in arrivo dal Nord Europa che continueranno a provocare piogge e nevicate anche a bassa quota. ilmeteo.it Meteo per domani, martedì 30 dicembre 2025 #MeteoSalerno #PrevisioniMeteo #Salerno #TempoInvernale #30Dicembre #WeatherForecast #SalernoProvincia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.