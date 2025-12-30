Ecco le previsioni meteo per la Campania di martedì 30 dicembre 2025. La giornata si presenterà generalmente stabile, con cieli poco nuvolosi su molte zone. A Avellino, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche possibile addensamento in serata. Non sono attese precipitazioni significative. Di seguito, una panoramica dettagliata delle condizioni climatiche previste per questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 30 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1891m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 30 dicembre 2025

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per martedi 2 dicembre 2025

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per martedi 9 dicembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meteo le previsioni in Campania per martedì 23 dicembre 2025.

Meteo, Lecco si prepara alla Befana sotto la neve: le previsioni Dopo un Capodanno soleggiato, ma freddo, l’Epifania porterà un’ondata di maltempo, con precipitazioni nevose a bassa quota. Previsti possibili risvegli con brina e ghiaccio. #laprovinciaunicatv - facebook.com facebook

Meteo, previsioni regionali in Liguria: da domani torna il cielo sereno x.com