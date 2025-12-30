Meteo l’allerta è appena arrivata | cambiamento improvviso cosa succede tra poco

Un cambiamento meteorologico è imminente sull’Italia centro-meridionale, dove si prevede un peggioramento delle condizioni del tempo. L’area depressionaria proveniente dall’Europa orientale e le masse d’aria fredda dai Balcani influenzeranno le prossime ore, portando possibili effetti atmosferici variabili. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi a eventuali variazioni delle condizioni climatiche.

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sull’Italia centro-meridionale a causa di un’area depressionaria sull’Europa orientale, che sta convogliando masse d’aria fredda dai Balcani verso il Mediterraneo centrale. Il fenomeno determinerà una rapida intensificazione dei venti, accompagnata da un calo delle temperature e da deboli nevicate a quote collinari lungo il versante adriatico centrale. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

