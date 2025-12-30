Meteo | inizio settimana con tempo stabile ma freddo e neve a Capodanno

L’inizio della settimana si presenta stabile, ma caratterizzato da temperature basse e occasionali nevicate in alcune zone collinari, in particolare per Capodanno. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’ultima settimana dell’anno sarà influenzata da un campo di alta pressione sul nord Atlantico, garantendo condizioni di tempo asciutto e freddo. È importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'ultima settimana dell'anno si presenta con una situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo di alta pressione centrato sul nord Atlantico.

