Meteo Campania | Capodanno 2026 tra gelo e vento poi pioggia nel weekend

Le previsioni meteo per la Campania indicano un inizio d’anno caratterizzato da temperature in diminuzione, vento e aria fredda in arrivo per Capodanno 2026. Nel corso del weekend si prevede inoltre un aumento della pioggia, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie iniziative durante queste giornate.
Secondo le ultime previsioni meteo Campania, freddo in arrivo per Capodanno 2026: aria artica, temperature in forte calo e vento. Poi piogge e maltempo nel primo weekend di gennaio. Il Capodanno 2026 segnerà una svolta netta anche sul fronte meteo Campania, dopo settimane caratterizzate da temperature miti e condizioni prevalentemente stabili. Tra la fine del . 🔗 Leggi su 2anews.it
