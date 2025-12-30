Le previsioni meteo per la Campania indicano un inizio d’anno caratterizzato da temperature in diminuzione, vento e aria fredda in arrivo per Capodanno 2026. Nel corso del weekend si prevede inoltre un aumento della pioggia, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie iniziative durante queste giornate.

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, freddo in arrivo per Capodanno 2026: aria artica, temperature in forte calo e vento. Poi piogge e maltempo nel primo weekend di gennaio. Il Capodanno 2026 segnerà una svolta netta anche sul fronte meteo Campania, dopo settimane caratterizzate da temperature miti e condizioni prevalentemente stabili. Tra la fine del . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Campania: Capodanno 2026 tra gelo e vento, poi pioggia nel weekend

Leggi anche: Meteo Capodanno 2026 in Toscana: San Silvestro con il gelo, poi la pioggia

Leggi anche: Previsioni meteo, sole nel weekend ma poi tornano pioggia e neve

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo, che tempo farà a Capodanno 2026: in arrivo neve e crollo delle temperature, le previsioni di Giuliacci; Capodanno col freddo artico: temperature giù in tutta Italia; Sole e temperature miti addio, a Capodanno arriva il freddo: il meteo; Meteo Capodanno 2026, arriva il freddo vero: giù le temperature, poi maltempo fino alla Befana. Ecco le previsioni.

Meteo Capodanno 2026 e primi giorni di gennaio: gelo diffuso, rischio neve in queste località - Capodanno sottozero, gelate notturne e possibile neve a inizio gennaio: cosa dicono le previsioni meteo tra fine 2025 ed Epifania e quali zone d’Italia ... alfemminile.com