Meteo area artica e venti gelidi di tramontana in arrivo a Reggio Calabria | le previsioni per Capodanno

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano l’arrivo di venti gelidi di tramontana e condizioni di instabilità nel periodo di Capodanno. L’area artica influenzerà il clima, portando temperature più basse e piogge sparse, con possibili nevicate sui rilievi. Un quadro che richiede attenzione per chi si prepara ai festeggiamenti di fine anno, in un contesto di clima più freddo rispetto alle stagioni precedenti.

L'ultimo scorcio del 2025 sarà caratterizzato da un clima più freddo e instabile in gran parte del Sud Italia, con piogge sparse e prime nevicate sui rilievi. Una bassa pressione in transito sul Mediterraneo richiamerà aria gelida dalla Scandinavia, determinando un deciso cambiamento delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Meteo, area artica e venti gelidi di tramontana in arrivo a Reggio Calabria: le previsioni per Capodanno Leggi anche: Capodanno a Como e in Lombardia, aria artica in arrivo: le previsioni meteo e il rischio ghiaccio sulle strade Leggi anche: Meteo, vortice ciclonico in arrivo anche a Reggio Calabria: le previsioni per i prossimi giorni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In arrivo tre onde gelide dal Polo Nord: ecco quando e gli effetti in Italia; Meteo, sciabolata artica in arrivo per Capodanno: calo delle temperature e neve; Meteo, freddo artico verso l'Europa: gelate notturne e clima secco, poi la svolta. Le previsioni; Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna. Meteo: aria fredda artica su Calabria a Capodanno, calo termico e venti forti - La Calabria si prepara a salutare San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno sotto l’influenza di una massa d’aria fredda di origine artica in arrivo sull’Italia. zoom24.it

Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026 - Un brusco cambio di scenario è alle porte: a ridosso delle festività di fine anno l’Italia sarà investita da una sciabolata artica. msn.com

Capodanno con freddo e neve, colata di aria artica sull’Italia: quando e dove. Le previsioni meteo giorno per giorno - Previsto il crollo delle temperature in due fasi, la prima nel giorno di San Silvestro e la seconda a inizio 2026 ... msn.com

È stata emanata un’allerta meteo per nevicate intense sulla nostra area (zona D): GIALLA dalle ore 13:00 alle ore 23.59 di oggi lunedì 22 dicembre . . . #Bardineto #ComunediBardineto #LaMontagnaAPortataDiMare - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.