Meteo area artica e venti gelidi di tramontana in arrivo a Reggio Calabria | le previsioni per Capodanno

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano l’arrivo di venti gelidi di tramontana e condizioni di instabilità nel periodo di Capodanno. L’area artica influenzerà il clima, portando temperature più basse e piogge sparse, con possibili nevicate sui rilievi. Un quadro che richiede attenzione per chi si prepara ai festeggiamenti di fine anno, in un contesto di clima più freddo rispetto alle stagioni precedenti.

L'ultimo scorcio del 2025 sarà caratterizzato da un clima più freddo e instabile in gran parte del Sud Italia, con piogge sparse e prime nevicate sui rilievi. Una bassa pressione in transito sul Mediterraneo richiamerà aria gelida dalla Scandinavia, determinando un deciso cambiamento delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

