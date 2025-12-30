Meteo allerta per venti da forti a burrasca domani mercoledì 31 dicembre | le regioni coinvolte

Per mercoledì 31 dicembre, un’allerta meteo interessa le regioni centro-meridionali dell’Italia, dove sono previsti venti da forti a burrasca. Si segnala inoltre un calo delle temperature e nevicate sul versante Adriatico. Si consiglia di consultare le informazioni locali per eventuali aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Forti venti, allerta meteo gialla - Per questo il dipartimento di protezione civile e gestione emergenze della Regione Puglia ha diramato ... gravinalife.it

Meteo in Liguria: terminata l’allerta neve. Restano pioggia e vento - Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente alle 14 di oggi. ilsecoloxix.it

Allerta Meteo, FOCUS irruzione polare: stasera e domani neve al Centro/Sud. Capodanno al GELO!!! E a Gennaio arrivano le grandi nevicate!! Tutti i DETTAGLI e le MAPPE a breve, medio e lungo termine x.com

ALLERTA METEO REGIONE UMBRIA Lunedi 29/12/2025 Allerta GIALLA Zone interessate: TUTTE Rischio previsto: GHIACCIO Documento di Allerta su: https://cfumbria.regione.umbria.it #AllertaMeteo #AllertaGialla #RischioGhiaccio #Protezion - facebook.com facebook

