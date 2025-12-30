Meta ha annunciato l’acquisto della startup cinese Manus, specializzata in intelligenza artificiale. Questa operazione segna un passo importante nell’espansione delle attività di Meta nel settore dell’IA, rafforzando la propria presenza e competenze tecnologiche. L’integrazione di Manus si inserisce nella strategia dell’azienda di sviluppare soluzioni avanzate e innovative, consolidando la posizione di Meta come attore principale nell’innovazione digitale.

Meta ha colpito ancora. L’azienda di Mark Zuckerberg ha infatti annunciato un nuovo investimento massiccio nel campo dell’ intelligenza artificiale. È ufficiale l’acquisizione di Manus, startup fondata in Cina che oggi ha sede a Singapore e fra le realtà IA più in ascesa del 2025. «Manus ha sviluppato uno dei principali agenti autonomi multiuso, in grado di eseguire in modo indipendente attività complesse come ricerche di mercato, programmazione e analisi dei dati», ha spiegato Meta in una nota sul proprio blog. «Continueremo a gestire e vendere il servizio Manus, nonché a integrarlo nei nostri prodotti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meta ha acquistato la startup di IA cinese Manus

