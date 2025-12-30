Messina ricorda il devastante terremoto del 1908 | un dibattito sulla continuità e la trasformazione della città

Il 28 dicembre ricorre il 117° anniversario del terremoto che nel 1908 colpì Messina, causando ingenti danni e perdite umane. Per ricordare questo evento, l'Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di iniziative, concluse ieri, lunedì 29 dicembre. L'iniziativa mira a riflettere sulla storia della città, sulla sua capacità di resilienza e sulla continuità nel tempo.

Si sono concluse ieri, lunedì 29 dicembre, le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale in occasione del 117° anniversario del terremoto che devastò Messina il 28 dicembre 1908. Il ciclo di eventi si è chiuso con una Tavola Rotonda dal titolo "28 dicembre 1908: cesura eo continuità?".

