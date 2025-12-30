mesi angoscianti sono felicissimo parla la vittima del test del carrello reintegrato dal giudice

Dopo il reintegro disposto dal giudice del lavoro, Fabio Giomi, cassiere e delegato sindacale, commenta la sua esperienza in seguito al licenziamento legato al cosiddetto “test del carrello”. La vicenda, che ha suscitato attenzione mediatica, rappresenta un esempio di come le questioni lavorative possano influenzare profondamente le persone coinvolte. Le sue parole riflettono una prospettiva personale su un episodio che ha avuto un forte impatto sulla sua vita professionale.

Dopo il licenziamento dal supermercato Pam a seguito del discusso “ test del carrello ” e il reintegro disposto dal giudice del lavoro, arrivano le prime dichiarazioni di Fabio Giomi, delegato sindacale e cassiere sessantaduenne vittima di quella che aveva definito una “situazione inaccettabile”. “Questa notizia mi ha reso molto, molto felice” ha riferito Giomi, che nella sua battaglia legale lascia intendere come il suo fosse diventato qualcosa di più importante e simbolico rispetto a un caso individuale. “Sono sicuro che questa vittoria potrà diventare un punto di riferimento per tanti lavoratori” ha detto l’uomo, che insieme alla Filcams Cgil senese aveva iniziato questa vertenza poi conclusasi con il reintegro e il pagamento di tutte le spese processuali a carico di Pam Panorama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

