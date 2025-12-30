Mercoledì da Dragoni | Truffa del Minnesota | milioni buttati per la finta integrazione

Mercoledì da Dragoni analizza il caso Minnesota, dove miliardi di dollari destinati a aiuti umanitari e istruzione sono stati dirottati in una rete di associazioni inesistenti e fondi pubblici sono stati dispersi senza adeguata copertura mediatica. Fabio Dragoni ricostruisce i dettagli di questa truffa complessa, evidenziando le implicazioni di un sistema che ha permesso la perdita di ingenti risorse pubbliche.

Fabio Dragoni ricostruisce il caso Minnesota: miliardi di dollari destinati ad aiuti umanitari e istruzione finiti in una rete di associazioni fantasma, scuole inesistenti e fondi pubblici bruciati nel silenzio dei grandi media.

