Mercato San Severino torna l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso
Il 3 gennaio 2026, a Mercato San Severino, torna l’iniziativa solidale
Sabato 3 gennaio 2026, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino, si terrà la nuova edizione de "Il Giocattolo Sospeso". L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con il Banco Alimentare, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Mercato San Severino, torna l'iniziativa solidale "Il Giocattolo Sospeso" - Raccolta fondi il 3 gennaio per i bambini ricoverati: i doni saranno distribuiti dai volontari negli ospedali Sabato 3 gennaio 2026, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino
Il giocattolo sospeso, a Mercato San Severino Fondazione Super Sud ETS e Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili - Torna anche nel 2026 "Il Giocattolo Sospeso", la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20
