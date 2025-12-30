Mercato Roma | Zirkzee la priorità per l' attacco più complicata la pista Raspadori
Per l'attacco della Roma nel 2026, Zirkzee rappresenta la priorità, mentre la pista Raspadori si presenta più complessa. Mentre la squadra conclude il 2025 con l'ultima partita dell'anno, i dirigenti lavorano già da tempo per definire le strategie di mercato e rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.
Roma 29 dicembre 2025 - Mentre la Roma scende in campo per l'ultima partita del suo 2025, negli uffici di Trigoria si lavora già da settimane per preparare l'anno venturo. Il calciomercato è alle porte e Frederic Massara è pronto a puntellare la rosa di Gian Piero Gasperini al meglio per poterla lanciare verso la seconda parte di campionato. Fino a qui la squadra capitolina sta combattendo per la zona Champions League. L'obiettivo dichiarato a inizio anno e la ragione per cui il Gasp è stato scelto come successore di Claudio Ranieri. Ma al momento in avanti patisce l'assenza di un attaccante costante in zona gol e proprio in questo senso si starebbe muovendo il team di mercato giallorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
