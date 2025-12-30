Mercato Roma Dovbyk nel mirino di una big di Premier League! La sua volontà è chiara | tutti gli aggiornamenti
Sul mercato di Roma, Artem Dovbyk è al centro di interesse da parte di una grande squadra della Premier League. La proposta inglese ha suscitato l’interesse del giocatore, che ha espresso la volontà di valutare questa opportunità. Restano da seguire gli sviluppi, con possibilità concrete di un trasferimento già nelle prossime settimane. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante continueranno a essere seguiti attentamente.
Mercato Roma, assalto dalla Premier per Dovbyk: una big inglese accelera e il giocatore ha già fatto sapere cosa vuole Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito e non è escluso che l’attaccante possa lasciare Roma già dopo gennaio. L’ex Girona è tornato in campo nel finale contro il Genoa dopo l’infortunio, ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
