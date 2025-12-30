Mercato Napoli Marianucci saluta | trattativa avanzata l’annuncio di Fabrizio Romano

Il mercato invernale si avvicina e il Napoli inizia a pianificare le operazioni di uscita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa con Marianucci è in fase avanzata e si prepara a concludersi. La società azzurra monitora attentamente le opportunità per rafforzare la rosa e gestire al meglio le uscite in vista delle prossime sfide.

La sessione invernale di mercato si avvicina ed il Napoli sta già apparecchiando le prime trattative in uscita. Si parla da settimane di quei calciatori che fino a questo momento non hanno trovato spazio in maglia azzurra e che proprio nel mese di gennaio potrebbero approfittare per andare altrove. Mercato Napoli, Marianucci in prestito alla Cremonese: tutto fatto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso i propri canali social, sarebbe ormai tutto fatto per la cessione di Luca Marianucci, arrivato la scorsa estate all'ombra del Vesuvio ma di fatto mai in grado di incidere e guadagnarsi spazio nella rosa partenopea. Calciomercato Napoli, tre azzurri possono partire a gennaio per trovare più spazio; Calciomercato Napoli, gelo Amorin per Mainoo; Tra campo e mercato: Juve e Toro cercano i pezzi che mancano al salto di qualità; Napoli, Marianucci in uscita: il Torino ci pensa per rinforzare la difesa. Marianucci può partire a gennaio, Romano: "Cremonese in pole" - Gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso YouTube, hanno parlato di una possibile uscita in casa Napoli: "Luca Marianucci può andare via ...

MERCATO - Romano: "Cremonese vicina a chiudere l'accordo per il prestito di Marianucci" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato di Luca Marianucci sul suo canale YouTube: "Cremonese vicina a chiudere l'accordo per il prestito di Luca Marianucci dal Napoli fino a giugno 2026". napolimagazine.com

MERCATO - Moretto: "Napoli, Marianucci in uscita, in pole c'è la Cremonese, le ultime" - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato di Luca Marianucci sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Marianucci può lasciare il Napoli in prestito. napolimagazine.com

