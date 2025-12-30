Mercato Juve il Bournemouth rischia di mettere i bastoni tra le ruote a Comolli | non solo Muharemovic gli inglesi vogliono anche lui! Il nome

Il mercato del Bournemouth si fa sempre più interessante: oltre a Muharemovic, i club inglesi mostrano interesse anche per Tiago Gabriel, creando una competizione con la Juventus. La sfida tra le società si concentra su questi giovani talenti, con l’obiettivo di rinforzare le rispettive rosa. La situazione evidenzia come le trattative si intensifichino, coinvolgendo nomi di rilievo e strategie di mercato mirate a rafforzare le rispettive squadre.

Mercato Juve, Tiago Pinto pesca in Serie A e sfida i bianconeri: doppio obiettivo per il Bournemouth che punta Muharemovic e Tiago Gabriel. La Premier League torna prepotentemente a bussare alle porte della Serie A e, ancora una volta, le dinamiche d'oltremanica rischiano di intrecciarsi in modo significativo con le strategie future del mercato Juve. Il regista di questa nuova offensiva è una vecchia conoscenza del nostro calcio: Tiago Pinto. L'ex dirigente della Roma, ora al timone del Bournemouth, ha l'assoluta necessità di intervenire pesantemente nella finestra di gennaio per risollevare una squadra impantanata al quindicesimo posto e in piena lotta per non retrocedere.

