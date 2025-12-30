Mercato ittico il comitato protesta | Nascerà vecchio e in ritardo per noi è un vero ecomostro

Il comitato di settore esprime preoccupazioni sul nuovo Centro polivalente per la pesca e l’acquacultura, ritenendolo un’opera che nascerà in ritardo e già obsoleta. Secondo gli stakeholder, l’edificio avrà una funzione limitata e si trasformerà in un impatto ambientale e logistico, con aumento di traffico, rumore e disagio per la comunità, sollevando dubbi sulla reale utilità e sostenibilità del progetto.

"Il Centro polivalente per la pesca e l'acquacultura di polivalente avrà solo una saletta usata tre volte all'anno e due reti da pesca appese per dire che c'è un museo, per il resto sarà un'impattante opera logistica che sposterà nuovo traffico pesante (camion e Tir), rumore notturno e.

