Mercato Inter Pedullà gela i nerazzurri | Zero margini per l’addio di Palestra a gennaio! Marotta ha detto una verità quando…

L’esperto di mercato Pedullà conferma che, secondo le informazioni raccolte, non ci sono possibilità di cessione di Palestra a gennaio. Marotta avrebbe condiviso questa posizione, sottolineando la mancanza di margini per un trasferimento in questa finestra di mercato. La notizia rappresenta un punto fermo nelle strategie dell’Inter, che per ora non considererà eventuali partenti nel reparto interessato.

Inter News 24 Mercato Inter, Pedullà gela i nerazzurri: «Zero margini per l’addio di Palestra a gennaio!». Gli scenari per l’esterno in prestito al Cagliari. Dagli schermi del suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha gettato acqua sul fuoco riguardo alle voci che vorrebbero Marco Palestra vicino a un trasferimento immediato. L’esperto di calciomercato ha analizzato la situazione del promettente esterno, attualmente in forza al Cagliari, chiarendo che i margini di manovra per la sessione invernale sono praticamente inesistenti. Il giocatore si trova tra le fila della formazione isolana con la formula del prestito secco e non ci sono le condizioni tecniche per interrompere il rapporto a metà campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

