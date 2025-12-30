Mercato Inter Frattesi punta il Mondiale | l’assist della Juve arriva da… Muharemovic! Ecco perché

Nel mercato delle grandi, ogni dettaglio conta. Interessa a molti, e le mosse dei club possono influenzare le scelte dei giocatori. Recentemente, un assist decisivo arriva dalla Juventus, con Muharemovic che potrebbe avere un ruolo importante nella corsa di Frattesi verso il Mondiale. Analizziamo le dinamiche di questa situazione e le implicazioni per il mercato e le prospettive dei calciatori coinvolti.

Inter News 24 Mercato Inter, Frattesi punta il Mondiale: l’assist della Juve arriva da. Muharemovic! Ecco perché. I dettagli sull’intreccio con i bianconeri. L’ombra del Mondiale 2026 incombe sulle strategie di mercato invernali, spingendo molti calciatori a cercare maggiore minutaggio per non perdere il treno della Nazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il caso più spinoso in casa Inter riguarda Davide Frattesi. L’incursore romano, passato in pochi mesi da enfant prodige a riserva di lusso nello scacchiere tattico dei nerazzurri, è lusingato dal forte e insistente corteggiamento della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Frattesi punta il Mondiale: l’assist della Juve arriva da… Muharemovic! Ecco perché Leggi anche: Frattesi Inter, l’ombra della Juve e l’incognita Mondiale come assist per i bianconeri: quale futuro per il centrocampista? Leggi anche: Mercato Inter, che intreccio affascinante con la Juve per Muharemovic! Per Frattesi e Palestra, invece… Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni; Mercato Inter, spunta una nuova pretendente per Davide Frattesi; Juve, caccia a un centrocampista: Spalletti punta su Frattesi, ma non è l’unico in lista; SM - Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto. Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula - È la pista prioritaria, la prima scelta per rinforzare un reparto che ha urgente bisogno di giocatori ibridi e duttili, capaci di muoversi dalla mediana alla trequarti a seconda del modulo. tuttosport.com

Frattesi-Juventus, l’asse Milano-Torino si riaccende: l’Inter apre a una nuova formula - Juventus, l’Inter valuta il prestito oneroso con riscatto. milanosportiva.com

Mercato Inter, il futuro di Frattesi e le voci su Palestra: Marotta svela tutto - La Dea di Palladino cerca di rimontare i punti persi dalla gestione Juric, l’Inter punta a vincere e riprendersi la ... spaziointer.it

Per facilitare l’operazione Giovane, i nerazzurri valutano l’inserimento di Valentin Carboni come possibile contropartita tecnica per abbassare le richieste del Verona e rafforzare l’asse di mercato tra i due club. L'Inter potrebbe puntare a bloccare Giovane or x.com

Passione Inter. . Atalanta-Inter 0-1, weekend Serie A, Chivu, Zielinski, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenir - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.