Mercati in crisi In 10 anni nella Bergamasca ha chiuso il 30% delle attività
Negli ultimi dieci anni, i mercati della Bergamasca hanno subito un calo significativo, con un'ampia riduzione delle attività e dei posti di lavoro. Gli ambulanti sono passati da 2.340 a 1.646, perdendo 778 occupazioni. Secondo Caffi di Anva, la mancanza di giovani rappresenta una delle sfide principali per il settore. Questi dati riflettono una situazione di crisi che richiede attenzione e interventi mirati.
I DATI. Gli ambulanti scesi da 2.340 a 1.646. Persi 778 posti di lavoro. Caffi (Anva): «Mancano i giovani». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
