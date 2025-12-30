Mercati in crisi In 10 anni nella Bergamasca ha chiuso il 30% delle attività

Negli ultimi dieci anni, i mercati della Bergamasca hanno subito un calo significativo, con un'ampia riduzione delle attività e dei posti di lavoro. Gli ambulanti sono passati da 2.340 a 1.646, perdendo 778 occupazioni. Secondo Caffi di Anva, la mancanza di giovani rappresenta una delle sfide principali per il settore. Questi dati riflettono una situazione di crisi che richiede attenzione e interventi mirati.

