Meloni | Manovra seria e responsabile
Il presidente Meloni definisce la nuova manovra come seria e responsabile, sottolineando come sia stata elaborata in un contesto complesso. La strategia mira a concentrare le risorse disponibili su priorità essenziali quali famiglie, lavoro, imprese e sanità, allo scopo di sostenere le aree più importanti per il Paese.
13.45 "E' una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie,lavoro,imprese e sanità". Così la premier Meloni sui social dopo il via libera alla Legge di Bilancio. "Proseguiamo nel percorso di riduzione dell'Irpef per il ceto medio,nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto - afferma - a chi investe,produce e crea occupazione"."Un altro passo avanti" per "un'Italia più solida". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Meloni:una Manovra seria e responsabile
Leggi anche: Manovra, Meloni: “Seria e responsabile, passo importante per futuro Italia”
Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio; Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili; Manovra da 22 miliardi, il Senato dà il via libera tra tensioni e accuse di voltafaccia.
Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse - È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione ... tuttosport.com
Meloni: Manovra seria e responsabile, altro passo per Italia piu' solida (RCO) - Rafforzate misure che incidono su vita quotidiana italiani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Manovra, Meloni: seria e responsabile, altro passo per Italia più solida - È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizio ... msn.com
PENSIONI LA FORNERO NON SOLO RESTA, MA SI IRRIGIDISCE
#inonda Le critiche durissime di Giuseppe Conte alla manovra economica del governo Meloni: "C'era la fila di cittadini alle mense dei poveri, per loro cosa c'è" - facebook.com facebook
Leggendo la quarta manovra del governo Meloni appare sempre più evidente un fatto: la poca considerazione di questa destra nei confronti dello stato sociale e dei diritti acquisiti durante la Prima Repubblica. Tagli alla scuola, spesa sanitaria che decresce in x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.