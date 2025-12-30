Meloni | Manovra seria e responsabile

Il presidente Meloni definisce la nuova manovra come seria e responsabile, sottolineando come sia stata elaborata in un contesto complesso. La strategia mira a concentrare le risorse disponibili su priorità essenziali quali famiglie, lavoro, imprese e sanità, allo scopo di sostenere le aree più importanti per il Paese.

13.45 "E' una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie,lavoro,imprese e sanità". Così la premier Meloni sui social dopo il via libera alla Legge di Bilancio. "Proseguiamo nel percorso di riduzione dell'Irpef per il ceto medio,nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto - afferma - a chi investe,produce e crea occupazione"."Un altro passo avanti" per "un'Italia più solida".

