Durante un presidio di protesta davanti al carcere di Marassi, circa 200 attivisti hanno manifestato solidarietà con Mohammad Hannoun, accusato di legami con Hamas. Nel corso dell'evento, sono stati scanditi cori contro il governo e contro il premier Meloni, tra cui insulti e frasi provocatorie. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza incidenti rilevanti, evidenziando le divisioni politiche e sociali legate alla vicenda.

Alla fine davanti al carcere di Marassi per il presidio di protesta contro l'arresto di Mohammad Hannoun si sono presentati in 200, un manipolo di attivisti pro Palestina che per circa un'ora hanno scandito cori contro il governo e in solidarietà con l'architetto giordano, accusato di essere parte della cellula estera di Hamas. Si pensava che la manifestazione fosse maggiormente partecipata ma alla fine, anche per il poco preavviso, sono stati pochi i partecipanti: erano di più nella manifestazione gemella di Napoli, che si è tenuta nelle stesse ore e con le stesse modalità. In presidio c'erano le solite sigle della galassia antagonista, i centri sociali, Genova Antifascista, Usb, Si Cobas, Osa, Cambiare Rotta, Udal e Potere al Popolo, nessuna novità da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meloni fascista, sei tu la terrorista". I cori choc contro il premier durante il presidio per Hannoun

Fondi ad Hamas: 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad Hannoun; Terrorismo, Hannoun è in grado di ricostruire tutti i movimenti. In duecento a Marassi ne chiedono la liberazione.

