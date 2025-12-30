Mehmet sospetta che Ali Galip sia responsabile della morte del donatore, deciso a vendicarsi del tradimento di Tahir. Intanto, Farah è ormai una presenza consolidata nel pomeriggio di Canale 5. Tuttavia, oggi, martedì 30 dicembre, la programmazione si arricchisce di un doppio appuntamento: alle 15:15 e in prima serata alle 21:20, con la consueta continuità nel racconto.

I o sono Farah è ormai una certezza nel pomeriggio di Canale 5. Ma oggi, martedì 30 dicembre, come tutti i martedì va in onda non solo alle 15:15, ma anche in prima serata alle 21:20. Esattamente due anni fa, il 30 dicembre 2023, la serie turca si concludeva sul canale Fox, dove aveva debuttato qualche mese prima, il 1 marzo. In Italia è arrivata il 28 luglio scorso. In onda fino all’8 agosto, è tornata in palinsesto dal 5 dicembre. Ed è disponibile per intero su Mediaset Infinity dal 16 settembre. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni delle puntate di oggi di “Io sono Farah”: Gönül e Kaan si sposano Io sono Farah, anticipazioni puntate 30 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mehmet è convinto che dietro la morte del donatore ci sia Ali Galip, sempre più deciso a vendicarsi del tradimento di Tahir

Leggi anche: Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Mehmet, che gli spara. Il commissario si salva e decide di scavare nel suo passato criminale

Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni stasera 5 dicembre 2025: proposta di matrimonio di Tahir, arrestato il figlio del boss Ali Galip