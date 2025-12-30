Mediterraneo andata e ritorno Tetraclà in concerto a Casalbordino

30 dic 2025

L'associazione culturale MeD-Mari e Deserti presenta il concerto “Mediterraneo andata e ritorno” di Tetraclà, previsto il 30 dicembre alle ore 18 a Casalbordino. Un evento musicale che esplora le sonorità del Mediterraneo, offrendo un momento di ascolto e riflessione. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della zona, invitando il pubblico a un’esperienza musicale dedicata alle atmosfere e alle tradizioni del Mare Nostrum.

L'associazione culturale MeD-Mari e Deserti organizza il concerto “Mediterraneo andata e ritorno”. Appuntamento il 30 dicembre alle ore 18.30 presso l’auditorium “Tito Molisani” a Casalbordino.Il concerto, patrocinato del Comune di Casalbordino e inserito nel cartellone natalizio comunale, è ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

