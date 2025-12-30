Medicina fisica e riabilitativa nuovo percorso di formazione post-laurea | Otto borse di studio

L’Università di Ferrara ha inaugurato il primo corso di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, offrendo un nuovo percorso di formazione post-laurea per medici interessati alla riabilitazione. Sono disponibili otto borse di studio per supportare giovani professionisti nel perfezionamento delle competenze in questa area, contribuendo allo sviluppo di competenze specialistiche e alla crescita del settore sanitario.

Ha preso ufficialmente avvio, per la prima volta all’Università di Ferrara, la scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, un nuovo e importante percorso di formazione post-laurea per i medici che intendono specializzarsi nella disciplina della riabilitazione.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

NUOVA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI UNIFE. SEDI A CONA E ALL’OSPEDALE DI ARGENTA CON LO IOR; A Gianfranco Lamberti la direzione Medicina riabilitativa; Sport, prevenzione e riabilitazione. Nasce un polo all’avanguardia. Dalla Regione 4 milioni di euro; AUSL IRCCS. Un ringraziamento all’Associazione ANDOS dalla Riabilitazione.

