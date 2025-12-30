Mediaset rompe il silenzio sul caso Signorini Le parole dell' azienda

Mediaset ha comunicato di aver preso atto della decisione di Alfonso Signorini di sospendere temporaneamente il suo ruolo editoriale. La scelta è stata fatta per tutelare la propria persona e le persone coinvolte nella vicenda mediatica in cui è stato coinvolto. L’azienda si limita a diffondere questa dichiarazione, mantenendo un atteggiamento riservato e rispettoso della situazione.

"Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l'esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto''. Lo rende noto la società in seguito.

