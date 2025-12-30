Media stranieri durissimi sulla Battaglia dei Sessi | una farsa e un circo l’evento a Dubai

La Battaglia dei Sessi a Dubai ha suscitato molte critiche da parte di media internazionali, che hanno definito l’evento come una “farsa” e un “circo”. In un articolo di approfondimento su L’Equipe, si evidenziano le controversie e le perplessità legate a questa manifestazione, sollevando questioni sulla sua serietà e il suo valore nel contesto sportivo e sociale. Un’analisi che invita a riflettere sulle ragioni e le implicazioni di un evento così discusso.

“Une farce”, “un cirque”. In questo modo è stato titolato l’articolo di approfondimento su L’Equipe, legato alla Battaglia dei Sessi. La sfida tra n.1 del mondo del tennis femminile, Aryna Sabalenka, e tra l’eccentrico australiano Nick Kyrgios è stata aspramente criticata dalla stampa internazionale. Non è stato come quel match del 20 settembre del 1973 a Houston. Il riferimento è alla sfida tra Billie Jean King, pioniera assoluta nella battaglia per i diritti delle donne nello sport, e il 55enne Bobby Riggs che si affrontavano per dare un segnale all’uguaglianza di genere nel tennis in un momento storico molto particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Media stranieri durissimi sulla Battaglia dei Sessi: una farsa e un circo l’evento a Dubai Leggi anche: La “Battaglia dei sessi” diventa una farsa: tra tennis, clown e false lezioni di parità Leggi anche: La “battaglia dei sessi” del tennis tra Sabalenka e Kyrgios è stata «una farsa inquietante» (VIDEO) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Media stranieri durissimi sulla Battaglia dei Sessi: una farsa e un circo l’evento a Dubai - In questo modo è stato titolato l'articolo di approfondimento su L'Equipe, legato alla Battaglia dei Sessi. oasport.it

