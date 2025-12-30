McKennie Juventus l’agente rompe il silenzio dopo le voci sulla MLS | Posso confermare che è tutto falso Il suo messaggio sui social

L'agente di McKennie ha chiarito, attraverso i propri canali social, che le voci riguardanti un possibile trasferimento in MLS sono infondate. Confermando la permanenza del giocatore alla Juventus, si pone fine a speculazioni e false notizie che circolano in questi giorni. È importante affidarsi a fonti ufficiali per avere informazioni accurate su future operazioni di mercato.

McKennie Juventus, nessuna rottura col club: l’agente smentisce seccamente le voci di un ritorno in MLS e attacca le fake news. Il futuro del centrocampista texano è tornato prepotentemente al centro del dibattito mediatico nelle ultime ore, scatenando un vero e proprio vortice di indiscrezioni che ha allarmato non poco l’ambiente e i tifosi bianconeri. Le voci circolate con insistenza descrivevano uno scenario a tinte fosche per McKennie: si parlava di una trattativa per il rinnovo contrattuale ormai arenata su un binario morto e, soprattutto, di una presunta volontà del giocatore di considerare seriamente un ritorno in patria, nella MLS, già nel breve periodo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie Juventus, l'agente rompe il silenzio dopo le voci sulla MLS: «Posso confermare che è tutto falso».

