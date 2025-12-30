McKennie Juve parla l’agente dopo le voci di mercato sulla MLS | Posso confermare che è falso Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie!

Dopo le recenti voci di mercato sulla possibile partenza di McKennie dalla Juventus, l’agente del centrocampista ha chiarito la posizione, confermando che le informazioni circolate sono false. È importante verificare i fatti prima di diffondere notizie non confermate, per evitare malintesi e speculazioni infondate. La situazione rimane sotto controllo e nessuna ufficialità è stata comunicata riguardo al futuro di McKennie con la maglia bianconera.

Juventus, McKennie: "Voglio restare qui". L'incontro in un oratorio: "Bello dare sorrisi" - In occasione di un incontro organizzato dalla sua fondazione, in collaborazione con "Salesiani per il sociale", in cui ha salutato 200 ragazzi insieme ai suoi compagni Mattia Perin e Teun Koopmeiners, ... sport.sky.it

Juventus, possibile rinnovo per McKennie: appuntamento nei prossimi mesi - McKennie, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento essenziale all’interno dell’organico di Luciano Spalletti. it.blastingnews.com

Il rinnovo di #McKennie con la #Juve è in stand by per il mancato accordo sulle commissioni. È lo stesso motivo che aveva fatto saltare la cessione all’Aston Villa #calciomercato x.com

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, le trattative per il rinnovo di Mckennie con la Juventus sarebbero congelate Il centrocampista si prepara a cambiare aria - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.