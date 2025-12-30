McKennie Juve parla l’agente dopo le voci di mercato sulla MLS | Posso confermare che è falso Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie!
Dopo le recenti voci di mercato sulla possibile partenza di McKennie dalla Juventus, l’agente del centrocampista ha chiarito la posizione, confermando che le informazioni circolate sono false. È importante verificare i fatti prima di diffondere notizie non confermate, per evitare malintesi e speculazioni infondate. La situazione rimane sotto controllo e nessuna ufficialità è stata comunicata riguardo al futuro di McKennie con la maglia bianconera.
McKennie Juve, l’agente dopo le voci di mercato: «Posso confermare che tutto quanto segue è falso. Informatevi sui fatti!» Il futuro del centrocampista texano è tornato con forza al centro dell’attenzione mediatica, alimentando nelle ultime ore un’ondata di indiscrezioni che ha messo in agitazione l’ambiente bianconero. Le voci più insistenti dipingevano un quadro tutt’altro che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
