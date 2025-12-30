Mbappé pensionamento anticipato per il poliziotto a cui il giocatore ha dato 60mila euro

Kylian Mbappé ha donato 60.000 euro a un poliziotto responsabile della sicurezza della Nazionale francese. La somma ha portato a sanzioni e al pensionamento anticipato del poliziotto coinvolto. L'episodio ha sollevato questioni sulla trasparenza e le procedure all’interno delle istituzioni di sicurezza.

Il poliziotto, responsabile della sicurezza della Nazionale francese, che aveva ricevuto 60mila euro da Kylian Mbappé, è stato sanzionato e messo in stato di pensione anticipata. Quei soldi provenivano dal bonus del giocatore per i Mondiali 2022 che non erano stati dichiarati. Il poliziotto della donazione di Mbappé sanzionato. L’Equipe scrive: Un poliziotto responsabile della sicurezza della Nazionale francese è stato sanzionato con un pensionamento anticipato dalla Direzione generale della Polizia nazionale (Dgpn) dopo aver ricevuto una donazione da Kylian Mbappé. Nel giugno 2023, questo agente, amico della famiglia Mbappé, ha ricevuto una donazione di €60. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé, pensionamento anticipato per il poliziotto a cui il giocatore ha dato 60mila euro Leggi anche: Mbappé ha pagato un poliziotto francese 60mila euro, nessuna sanzione per il momento (Le Parisien) Leggi anche: Vomero, poliziotto sventa truffa da 60mila euro ai danni di un anziano: finto carabiniere smascherato

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.