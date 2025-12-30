La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre quattro tonnellate di fuochi d’artificio illegali, intervenendo in due operazioni mirate alla tutela della legalità. Le attività si sono concentrate sulla repressione della vendita non autorizzata di prodotti pirotecnici, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza in vista delle festività di fine anno.

Due operazioni della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Messina ha portato a termine due significativi interventi contro la detenzione e la vendita illegale di fuochi d'artificio in vista dei festeggiamenti di fine anno. Nel corso di queste operazioni sono stati sequestrati più di 120.000 "botti" per un peso complessivo di oltre 4 tonnellate, tutti custoditi abusivamente in un deposito non autorizzato ricavato in un vecchio casolare di proprietà di un commerciante locale. Detenzioni abusive e arresto in flagranza. Le indagini, avviate attraverso il monitoraggio di canali social dove il materiale veniva promosso per la vendita, hanno portato anche a un secondo sequestro: all'interno di un'abitazione privata nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati rinvenuti 152 artifizi pirotecnici (circa 150 kg) custoditi illegalmente, oltre a 25 micce artigianali, 5 centraline e 40 accenditori elettrici per l'innesco a distanza.

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro di botti illegali nel Messinese: oltre 4 tonnellate sottratte al mercato

