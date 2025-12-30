Maxi rissa a due passi dall’ospedale Uomo investito da un’auto in fuga Undici persone finiscono in carcere

Una rissa e un episodio di violenza si sono verificati nei pressi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, coinvolgendo undici persone arrestate e un minore denunciato. Durante l’evento, un uomo è stato investito da un’auto in fuga. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Maxi rissa nell'area di servizio vicino al Santa Maria della Misericordia. Un uomo ferito dopo essere stato investito da un'auto, undici persone arrestate, un minore denunciato a piede libero. Attimi di tensione di fronte al bar della stazione di servizio dove due gruppi di persone, nel tardo pomeriggio di domenica, secondo quanto ricostruito, si sono affrontati a colpi di bastone, sedie e fioriere. Fino all'arrivo di pattuglie dei carabinieri e polizia, che hanno fatto in tempo a vedere allontanarsi rapidamente un'auto che aveva appena investito un uomo. A bordo due persone su cui sono in corso approfondimenti investigativi, mentre in undici sono finiti nel carcere di Capanne.

