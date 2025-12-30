Maxi operazione della Guardia di Finanza | sequestrati 85mila botti e merce contraffatta 12 denunciati

Durante le festività natalizie, la Guardia di Finanza di Salerno ha portato a termine una vasta operazione di controllo, sequestrando circa 85.000 botti e merce contraffatta. L’intervento ha portato alla denuncia di 12 persone, contribuendo a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Questa attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione di illeciti, volto a tutelare i cittadini e il mercato.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito di un piano di controlli intensificato per le festività natalizie, hanno sequestrato oltre 230.000 articoli tra materiale esplodente, prodotti contraffatti e merce non sicura. L'operazione, condotta tra il.

