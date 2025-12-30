Maxi incidente sulla A26 a Genova tra un bus un camion e 3 vetture | un morto e 20 feriti

Un grave incidente si è verificato sulla A26, all'altezza di Mele, Genova, coinvolgendo un autobus, un camion e tre vetture. L'incidente ha causato un morto e venti feriti. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le operazioni di soccorso. La dinamica dell'incidente è sotto approfondimento.

Un autobus, un camion e tre auto sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A26 all'altezza di Mele (Genova). Il conducente di uno dei mezzi coinvolti sarebbe deceduto sul colpo, mentre altre 20 persone sono rimaste ferite.

Maxi incidente sulla A26 a Genova tra un bus, un camion e 3 vetture: un morto e 20 feriti - Un autobus, un camion e tre auto sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A26 all'altezza di Mele (Genova) ... fanpage.it

Maxi-incidente sull'A26 in Liguria: muore autista di pullman, venti i feriti - È di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, al passo del Turchino, in provincia di Genova. avvenire.it

È di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in #A26, all'altezza di Mele, in provincia di #Genova. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un autobus, a morire uno dei due conducenti, non è an x.com

