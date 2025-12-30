Mattia Furlani e Nadia Battocletti | i re dell’atletica 2025

A Roma si è svolta l’assegnazione degli “Oscar dell’atletica” della FIDAL per il 2025, riconoscendo i principali protagonisti della stagione. Tra i premiati, Mattia Furlani e Nadia Battocletti, athlete di spicco nel panorama nazionale. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale e di celebrazione delle prestazioni più significative dell’anno nel mondo dell’atletica italiana.

Cosa: Assegnazione degli “Oscar dell’atletica” della FIDAL per l’anno 2025.. Dove e Quando: Roma, annuncio ufficiale dei vincitori della stagione agonistica.. Perché: Celebrazione di un’annata storica che conferma il primato dell’Italia nel panorama sportivo internazionale.. L’atletica leggera italiana continua a vivere un’epoca d’oro, una sorta di rinascimento sportivo che non accenna a spegnersi. Dopo i fasti delle scorse stagioni, il 2025 si chiude con la conferma di due talenti cristallini che hanno saputo trasformare le aspettative in medaglie pesanti e record: Mattia Furlani e Nadia Battocletti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

