Matteo morto a 29 anni giocando a calcio | riesumata la salma c' è un indagato

Una triste vicenda riguarda la morte di Matteo, 29 anni, durante una partita di calcio. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto una persona nel registro degli indagati. Recentemente, è stata anche riesumata la salma per approfondimenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli eventi sportivi e sulle responsabilità coinvolte.

Una vicenda dolorosa e ancora poco nitida, sulla quale la procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo una persona nel registro degli indagati. La morte di Matteo Legler, 29 anni, è avvenuta il 3 dicembre scorso durante una partita di calcetto a Grosseto. Il giovane. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Matteo morto a 29 anni giocando a calcio: riesumata la salma, c'è un indagato Leggi anche: Grosseto: morì dopo partita di calcetto. Riesumata la salma per l'autopsia. Indagato il presidente della squadra Leggi anche: Intossicati in casa, sarà riesumata la salma della donna di 66 anni morta a Monte San Savino

Morto alla partita di calcio, salma esumata. “Matteo soffriva di una patologia cardiaca, era in campo senza certificato medico” - Matteo Legler, 29 anni, è deceduto il 3 dicembre scorso durante una partita di calcetto a Grosseto. msn.com

Malore durante la partita di calcetto con gli amici, Matteo Legler muore a 29 anni. Tra un mese sarebbe diventato padre - Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza ... corriereadriatico.it

Matteo Legler è morto a 29 anni durante una partita di calcetto Una tragedia sulla quale ora la Procura ha deciso di fare luce. - facebook.com facebook

