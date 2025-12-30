Matteo Gigante annuncia | Salterò la trasferta australiana Ho bisogno di tempo per tornare al 100%

Matteo Gigante ha comunicato che non prenderà parte alla trasferta australiana, necessario per concentrarsi sul pieno recupero dopo il suo infortunio. La scelta implica un inizio di stagione ritardato, con tempi di recupero più lunghi del previsto. Questa decisione evidenzia l’importanza di un recupero completo per garantire le migliori prestazioni future e ridurre il rischio di ulteriori problemi fisici.

Si allungano i tempi di recupero dall’infortunio di Matteo Gigante, che sarà costretto a saltare l’intera trasferta australiana cominciando quindi in ritardo la stagione 2026. Un vero peccato per il giovane tennista romano, ancora alle prese con dei problemi fisici che lo stanno tenendo ai box dallo scorso 11 ottobre, quando si ritirò dopo sei game contro il norvegese Viktor Durasovic nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma. “ Purtroppo non potrò prendere parte alla trasferta australiana. È stata una decisione molto difficile da accettare ma ho ancora bisogno di tempo per tornare al 100% fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

