Mattarella prepara il discorso | I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica

Il presidente Mattarella si prepara a un intervento in cui invita i giovani a assumersi responsabilità nella guida della Repubblica. Dallo Studio presidenziale, con il suo consueto stile sobrio e riflessivo, si appresta a parlare di un ruolo attivo dei giovani nel futuro del Paese, in un momento di transizione politica. L’intervento si svolge presso la Vetrata, spazio simbolico di confronto tra istituzioni e cittadini, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica.

In piedi, dallo Studio del Presidente alla Vetrata dove in genere incontra i Capi di Stato e svolge le consultazioni con i leader dei partiti durante la formazione di un nuovo Governo. Sergio Mattarella - alle sue spalle il Tricolore e la bandiera dell'Unione europea - domani sera rivolgerà il suo undicesimo messaggio di fine anno agli italiani. Il Capo dello Stato parlerà per circa 15 minuti, a partire dalle 20.30, a reti unificate. Dopo quelli al Corpo diplomatico prima e alle Alte cariche dello Stato dopo, questo discorso chiude il tradizionale 'trittico' di dicembre ed è rivolto ai cittadini e, specialmente, ai più giovani.

**Quirinale: Mattarella prepara messaggio fine anno, coesione e giovani guardando a futuro** - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prepara l'undicesimo discorso di fine anno, che come al solito arriva dopo altri appuntamenti che tradizionalmente preced ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mattarella, il discorso di fine anno in anteprima: sostegno all'Ucraina, appello ai partiti a non alzare troppo i toni e... - Un discorso non lunghissimo, massimo 25 minuti circa stando ai quirinalisti, ma intriso di significati politici quello che farà domani sera, 31 dicembre, Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio d ... affaritaliani.it

#Mattarella prepara il discorso, tra i temi pace, giovani, coesione sociale #Capodanno x.com

Se vuoi la pace, prepara la pace… da Mattarella a Papa Leone XIV - facebook.com facebook

