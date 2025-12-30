Mattarella prepara discorso tra i temi pace giovani coesione sociale

Il Presidente della Repubblica si appresta a pronunciare il suo discorso di fine anno, affrontando temi fondamentali come la pace, il ruolo dei giovani e l’importanza della coesione sociale. Questi argomenti riflettono le priorità dell’istituzione nel contesto attuale, offrendo un’occasione di riflessione sulla situazione nazionale e sulle sfide future. Il discorso rappresenta un momento di dialogo e di orientamento per il Paese.

Roma, 30 dic. (askanews) – La pace, i giovani e la coesione sociale saranno alcuni dei temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sta lavorando a limare il suo undicesmo messaggio agli italiani e secondo quanto si apprende al centro ci sarà anche un riferimento all'80esimo anniversario della Repubblica che verrà celebrato nel 2026. Parlerà in piedi, il capo dello Stato, come ha già fatto negli anni scorsi, nello Studio alla Vetrata. Non si tratterà di un discorso lungo, circa 15 minuti. E sarà, come è successo negli altri anni, un discorso diretto ai cittadini, alle italiane e agli italiani, specialmente ai giovani.

