matt hardy ipotizza un dream match per wrestlemania dopo la vittoria degli usos

Dopo la recente vittoria degli Usos, Matt Hardy, noto figura della TNA, ha avanzato l'ipotesi di un possibile dream match a WrestleMania, coinvolgendo anche The New Day. Questa proposta ha attirato l'attenzione degli appassionati, alimentando speculazioni sui prossimi incontri principali degli eventi più importanti della WWE. La proposta di Hardy apre nuove possibilità per le storyline e i confronti futuri nel mondo del wrestling professionistico.

La superstar della TNA, Matt Hardy, ha suscitato grande scalpore dopo aver ipotizzato un grande dream match a WrestleMania che coinvolgerebbe The Usos e The New Day. Gli Usos sono tornati di recente nella divisione tag team e hanno immediatamente puntato ai titoli tag team. Hanno fatto il loro ritorno in un incontro contro il New Day il 15 dicembre 2025, a RAW. L’incontro ha visto gli Usos tornare al loro massimo splendore, sconfiggendo i loro rivali di lunga data, i New Day. La vittoria ha garantito agli Usos l’opportunità di disputare un match per i WWE Tag Team Championship contro AJ Styles e Dragon Lee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

