Matrimonio a Prima Vista 16 | ecco i sei single che diranno sì al primo incontro Video

Sei nuovi single sono pronti a mettersi in gioco nella sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time in prima serata a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Anche quest’anno il format resta fedele alla sua formula più estrema: tre coppie che si incontreranno per la prima volta direttamente all’altare, senza essersi mai viste prima. A guidare il delicato percorso sentimentale dei protagonisti ci sarà, per il secondo anno consecutivo, il team di esperti composto dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dalla psicologa clinica Giulia Davanzante. Saranno loro a studiare compatibilità, personalità e desideri dei partecipanti, con l’obiettivo di far nascere un amore autentico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

