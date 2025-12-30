Matrimonio a Prima Vista 16 | ecco chi si sposerà al buio

Il nuovo ciclo di Matrimonio a Prima Vista si apre con sei single pronti a vivere l’esperienza del matrimonio al primo incontro. La sedicesima stagione, in onda su Real Time a partire da mercoledì 7 gennaio 2026, offrirà l’opportunità di seguire le scelte e le emozioni di coppie che si incontrano per la prima volta nel giorno del matrimonio. Un percorso che mette alla prova la compatibilità e i sentimenti, senza artifici o sensazionalismi.

© US Warner Bros. Discovery Sono sei i nuovi single pronti a mettersi in gioco nella sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time in prima serata da mercoledì 7 gennaio 2026. A guidarli, per il secondo anno di seguito, il team di esperti composto dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dalla psicologa clinica Giulia Davanzante. Riuscirà l’amore a sbocciare tra le tre coppie, che come da tradizione si incontreranno per la prima volta direttamente all’altare, nel giorno del loro matrimonio? Per i più curiosi, gli episodi saranno disponibili con cadenza settimanale in streaming su Discovery+ a partire da domani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si sposerà al buio Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista 15, chi resta insieme e chi si separa? Cosa è successo nello speciale "E poi...." Leggi anche: Beautiful Anticipazioni Americane: Nozze in arrivo nella Soap. Ecco chi si sposerà Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: si prepara un matrimonio da fiaba; Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Gennaio 2026: da Primo Appuntamento a Matrimonio A Pr...; Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto.... Matrimonio a prima vista Italia 2025, puntata 14 maggio/ Diretta: due coppie pronte a lasciarsi, una si ama - Matrimonio a prima vista Italia 2025 torna in onda oggi 14 maggio con una nuova puntata: arriva il momento della reunion. ilsussidiario.net Matrimonio a prima vista 2025, per Sara Di Lernia e Nicola Todde una reunion ad alta tensione - L’incontro tra coppie che hanno preso parte all’esperimento (i partecipanti accettano di sposarsi al buio ... ilgiorno.it Si avvicina il finale di “Matrimonio a prima vista” e Giorgio è sempre più dubbioso nei confronti di Adele - 30 su Real Time – con Matrimonio a prima vista 2025, il dating show con protagoniste tre coppie di sconosciuti alle prese con un matrimonio al buio. iodonna.it She loved him 7 years; in 3 married he stayed with his muse, even on their day. She left; he begged. Le fa la proposta di matrimonio sotto la curva Nord, prima di Palermo-Padova - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.