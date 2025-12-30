Il prossimo 7 gennaio 2026 torna su Real Time la sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, con sei nuovi partecipanti pronti a vivere l’esperienza del matrimonio al primo incontro. La trasmissione offre uno sguardo autentico sulle scelte e le emozioni di chi decide di affidarsi alla scienza e alla fortuna per trovare il proprio compagno di vita.

© US Warner Bros. Discovery Sono sei i nuovi single pronti a mettersi in gioco nella sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time in prima serata da mercoledì 7 gennaio 2026. A guidarli, per il secondo anno di seguito, il team di esperti composto dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dalla psicologa clinica Giulia Davanzante. Riuscirà l’amore a sbocciare tra le tre coppie, che come da tradizione si incontreranno per la prima volta direttamente all’altare, nel giorno del loro matrimonio? Per i più curiosi, gli episodi saranno disponibili con cadenza settimanale in streaming su Discovery+ a partire da domani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si sposerà al buio

Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si sposerà al buio

Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista 16: ecco i sei single che diranno sì al primo incontro (Video)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: si prepara un matrimonio da fiaba; Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si sposerà al buio; Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Gennaio 2026: da Primo Appuntamento a Matrimonio A Pr...; Matrimonio a Prima Vista 16 | ecco chi si sposerà al buio.

Matrimonio a Prima Vista 16: chi sono i single pronti a sposarsi al buio - Scopri chi sono i sei single protagonisti pronti a sposarsi al buio nella nuova edizione del reality. quilink.it