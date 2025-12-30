Nemanja Matic, 37 anni, si è rivelato una presenza importante per il Sassuolo, dimostrando che l’esperienza e la classe non hanno età. Nonostante le perplessità iniziali legate alla sua età, il centrocampista ha confermato di essere ancora una risorsa preziosa, portando leadership e qualità in campo. La sua carriera ricca di successi si riflette nelle prestazioni quotidiane, dimostrando che il valore di un giocatore si misura anche con la continuità.

Si è preso il Sassuolo, Nemanja Matic, facendo giustizia di qualche perplessità estiva legata non tanto ad un curriculum e un palmares ragguardevole, quando alla ‘tenuta’ di un giocatore che ha vinto tutto dappertutto e, quando si presentò per la prima volta al Mapei Football Center per la firma del contratto e le foto di rito, aveva compiuto da una ventina giorni 37 anni. Un veterano, insomma, una possibile chioccia in grado di portare esperienza ad un gruppo che affacciava alla serie A la neopromossa neroverde. Era il 26 agosto: quattro mesi dopo, altro che chioccia. Sull’età il centrocampista serbo ha anche trovato il modo di scherzare ("lo so che sono vecchio e non posso più correre come facevo 10 anni fa") proprio mentre veniva premiato come miglior giocatore di Bologna Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Matic, 37 anni ma ancora una forza da Mvp

