Massimo Mauro commenta il mercato della Juventus, suggerendo di considerare alcune scelte strategiche. Secondo l'ex calciatore, David potrebbe essere venduto, ritenendo Kean più adatto alle esigenze della squadra. Inoltre, Mauro sottolinea l'importanza di recuperare Chiesa, qualora sia in buona forma, per rafforzare l’attacco bianconero. Queste indicazioni riflettono un’analisi sulle potenzialità e le necessità della rosa attuale.

Massimo Mauro sul mercato Juve: «David? Lo venderei, Kean è meglio. Chiesa da riprendere, se sta bene.». Le parole dell'ex bianconero. Massimo Mauro, ex centrocampista campione d'Italia e del mondo con la Juventus negli anni Ottanta, analizza il momento bianconero su La Gazzetta dello Sport. Al centro della sua disamina l'impatto di Luciano Spalletti e le strategie future del club. STUPITO DALL'IMPATTO DI SPALLETTI – « Perché dovrei esserlo? Se c'era qualcuno che poteva migliorare la rosa e i risultati della Juventus, quello era Spalletti. Luciano non lo scopriamo oggi, è un tecnico che ha ottenuto risultati a tutte le latitudini.

