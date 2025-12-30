Massacrata Era scomparsa da settimane il corpo ritrovato così

Una triatleta italiana di 55 anni, scomparsa da settimane, è stata trovata senza vita sulla spiaggia della California. La scoperta dei resti ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare le persone che praticano sport in ambienti isolati e di garantire adeguate misure di sicurezza.

Tragedia sulle coste della California, negli Stati Uniti, dove sono stati individuati sulla battigia i resti di una sportiva di 55 anni, nota triatleta, di cui si erano perse le tracce da diversi giorni. Il rinvenimento lungo un tratto di litorale a nord di Santa Cruz ha posto fine alle ricerche, ma ha aperto interrogativi inquietanti sulle cause della morte. La donna era sparita dopo una nuotata organizzata in mare aperto insieme ad altri appassionati, con partenza dalla zona di Lovers Point, nell’area di Monterey. Secondo le prime informazioni, la sportiva non avrebbe mai fatto ritorno a riva al termine dell’uscita, circostanza che ha immediatamente allarmato i compagni di allenamento e dato il via all’allerta alle autorità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

