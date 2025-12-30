Marusic Juventus duello di mercato per il colpo in fascia | bianconeri pronti a lanciare la sfida a quella big di Serie A! Gli aggiornamenti

La Juventus valuta il trasferimento di Marusic per rinforzare la fascia laterale. Il club bianconero si confronta con il Milan, che punta sull’asse con Tare, mentre la Lazio spera di trattenere il giocatore. Gli aggiornamenti di mercato indicano un duello tra le due squadre di Serie A, con entrambe interessate a definire il futuro del calciatore.

Marusic Juventus, duello di mercato: i bianconeri sfidano il Milan che punta sull’asse con Tare, mentre la Lazio spera ancora nella firma. Il calciomercato si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante battaglia per i giocatori in scadenza di contratto, vere e proprie occasioni d’oro per rinforzare le rose senza gravare sui bilanci con costosi cartellini. Al centro delle attenzioni delle big italiane è finito Adam Marusic, esperto terzino ed esterno destro della nazionale montenegrina, il cui accordo con la Lazio terminerà formalmente alla fine di questa stagione sportiva. La prospettiva di ingaggiare un classe 1992 di tale affidabilità tattica ed esperienza internazionale a “parametro zero” ha inevitabilmente scatenato gli interessi delle grandi piazze, pronte a darsi battaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

