Marty Supreme | Timothée Chalamet non ha voluto una controfigura ed è stato preso a racchettate sul sedere

Nel film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, si può assistere anche al debutto come attore di Kevin O'Leary, star di Shark Tank, che ha rivelato qualche retroscena relativo alla sua esperienza. Tra le scene che lo hanno visto impegnato sul set c'è anche quella in cui colpisce Timothée Chalamet sul sedere con una racchetta da ping pong. O'Leary interpreta sul grande schermo il ruolo di Milton Rockwell, un imprenditore che ha sposato l'ex attrice Kay Stone (Gwyneth Paltrow).

