Marty Supreme da dove arrivano gli iconici costumi del film

Marty Supreme trae ispirazione dai costumi del cortometraggio di Ken Jacobs, che nel 1955 documentava la vita degli immigrati ebrei nel Lower East Side di Manhattan. Questo film ha fornito a Josh Safdie e alla costumista Miyako Bellizzi gli spunti per ricreare l’atmosfera autentica e vibrante del centro di New York, contribuendo a definire l’ambientazione e il carattere dei personaggi di “Marty Supreme”.

Un cortometraggio del regista sperimentale Ken Jacobs, che documenta la vita ebraica degli immigrati nel Lower East Side di Manhattan nel 1955, è servito da punto di riferimento principale per Josh Safdie e la costumista Miyako Bellizzi quando hanno costruito il vivace mondo del centro in " Marty Supreme ". " Ovviamente guardavo i giovani ragazzi alla moda ", racconta Bellizzi a Variety a proposito del cortometraggio, che, a suo dire, Safdie le ha mostrato dopo averlo scoperto per caso al Museum of Modern Art. Nel corto, i ragazzi indossano pantaloni con le pieghe, canottiere bianche, cravatte sottili, gilet di maglia senza maniche.

