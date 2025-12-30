Martusciello strizza l' occhio a Fico | Si liberi dei piccoli partiti Avrà nostro supporto per il bene della Campania

Martusciello invita Fico a superare le divisioni tra i partiti, offrendo il proprio supporto per il bene della Campania. Ricorda che Manfredi ha ottenuto 41 voti, ma senza il sostegno di alcuni consiglieri, non avrebbe conquistato la maggioranza qualificata. L’intervento sottolinea l’importanza dell’unità politica per garantire stabilità e progresso nella regione.

"Vorrei ricordare che Manfredi ha ottenuto 41 voti. Se sottraiamo i 17 voti dell'opposizione (un consigliere dell'opposizione non lo ha votato) vediamo che senza il nostro sostegno non avrebbe avuto una maggioranza qualificata. Questo dimostra che il ringraziamento di Manfredi verso le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

